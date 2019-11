Convocati Francia: Matuidi sì, Rabiot no

Ecco la lista dei convocati della Francia di Didier Deschamps in vista delle sfide contro Moldavia e Albania per la qualificazione a Euro 2020. Tra gli juventini c’è Blaise Matuidi, ma non Adrien Rabiot.

Ecco i nomi:

Portieri – Areola (Real Madrid), Maignan (Lille), Mandanda (Marsiglia).

Difensori – Digne (Everton), Dubois (Lione), Kimpembe (PSG), Lenglet (Barcellona), B. Mendy (Manchester City), Pavard (Bayern Monaco), Varane (Real Madrid), Zouma (Chelsea).

Centrocampisti – Kanté (Chelsea), Matuidi (Juventus), Ndombele (Tottenham), Sissoko (Tottenham), Tolisso (Bayern Monaco).

Attaccanti – Ben Yedder (Monaco), Coman (Bayern Monaco), Fekir (Betis Siviglia), Giroud (Chelsea), Griezmann (Barcellona), Lemar (Atletico Madrid), Mbappé (PSG)

