Il grande ritorno di Allegri

Finalmente Max è pronto a tornare in sella, vedremo se lo farà a breve giro di posta davvero come sembra ormai deciso. Il no ad Arsene Wenger dopo l’addio scontato di Robert Kovac ora porta al tecnico livornese che è pronto a tornare in pista. Anche se c’è chi giura che si sia promesso al Paris Saint German.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK