Lokomotiv Mosca Juventus, i festeggiamenti continuano su Instagram

I festeggiamenti dei giocatori bianconeri dopo la vittoria in Lokomotiv Mosca Juventus 1-2 continuano anche sui social: i post Instagram dei ragazzi.

La vittoria della Juve contro la Lokomotiv Mosca non è stata affatto semplice ed è stata decisa da una maglia di Douglas Costa che ha portato nei minuti di recupero il risultato finale sul 2-1 in favore dei bianconeri. I festeggiamenti per essere entrati a far parte con largo anticipo degli ottavi di finale (e nelle 16 migliori squadre d’Europa) sono continuati anche su Instagram: tutti i post dei bianconeri.

Lokomotiv Mosca Juventus, festeggiamenti Instagram dei bianconeri

Iniziamo da Cristiano Ronaldo, protagonista sia dentro sia fuori dal campo con la lite con Maurizio Sarri durante il cambio che lo ha tolto dal rettangolo di gioco a 10 minuti dalla fine della partita per far entrare Dybala. Su Instagram, però, nessun accenno a ciò che è successo ma soltanto la gioia dei 3 punti.

Visualizza questo post su Instagram We’re on the #ucl last 16!👍 Bravi Ragazzi!💪 #finoallafine Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 6 Nov 2019 alle ore 1:54 PST

Nonostante il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Torino, per Federico Bernardeschi il pensiero va non solo agli ottavi ma anche al compagno di reparto Douglas Costa: il suo gol è stupendo.

Più sintetico ma incisivo allo stesso modo è stato Ramsey, autore di un’ottima partita.

Visualizza questo post su Instagram Knock outs here we come 💪🏼 #forzajuve #championsleague @juventus Un post condiviso da Aaron Ramsey (@aaronramsey) in data: 6 Nov 2019 alle ore 1:59 PST

Anche Rabiot, nonostante non sia sceso in campo, ha voluto comunque esultare.

Visualizza questo post su Instagram Last 16 ✨! 1st step done ⚪️⚫️💪🏼 #UCL Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25) in data: 6 Nov 2019 alle ore 2:18 PST

