Pogba alla Juventus? Sembrava un’utopia eppure il centrocampista francese continua a mandare dei messaggi indiretti sul calciomercato.

Il centrocampista ha risposto a un post su Instagram di Leonardo Bonucci che scriveva: “Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c’è solo da imparare. Da domani si pensa al campionato”. Paul sottolinea: “Capitanoooo”

Pogba alla Juventus, Calciomercato: a gennaio torna a Torino?

Le parole di Pogba lo spingono alla Juventus. Considerare Leo come suo capitano, quando a Torino per lui c’era stato solo Buffon, è un gesto di grande ammirazione e anche un ammiccamento che permette ai bianconeri di sognare il ritorno del calciatore. Chissà che tutto non si possa concretizzare magari già a gennaio col sogno comune di vincere la Champions League.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK