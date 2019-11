Calciomercato Juventus, Allan in rotta con il Napoli: bianconeri alla finestra

Situazione difficile in casa Napoli. Tra i protagonisti dell’ammutinamento c’è stato Allan. Ed ecco che la Juventus potrebbe puntare il centrocampista.

Ammutinamento. Può essere senza alcun dubbio spiegato così quanto successo a Napoli dopo il pari in Champions League contro il Salisburgo. I giocatori azzurri infatti si sono rifiutati di andare in ritiro, scatenando un vero e proprio putiferio. Tra i calciatori che hanno guidato la rivolta ci sarebbe stato Allan. Ed ecco che il brasiliano sembra essere tornato al centro di voci e rumors di mercato.

Allan, possibile rottura con il Napoli: Juventus alla finestra?

Il 28enne a gennaio, secondo quanto rivelato e riportato dalla stampa francese, potrebbe addirittura chiedere la cessione. Tra le pretendenti potrebbe esserci la Juventus. I bianconeri sono infatti da tempo alla ricerca di un rinforzo in mediana, vista anche la situazione di Emre Can e l’età che avanza per Khedira e Matuidi.

Difficili ipotizzare comunque un affare del genere, soprattutto nella sessione invernale. La società piemontese resta però alla finestra, monitorando con attenzione la situazione del centrocampista. Allan potrebbe essere senza alcun dubbio uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato. La Juventus ci pensa, ma c’è da fare i conti anche con la concorrenza, rappresentata soprattutto dal Psg. insomma, bisogna capire l’evoluzione della situazione.

