Retroscena davvero interessante di calciomercato Juventus: nel gennaio 2018 Haland avrebbe potuto essere preso per 4 milioni, cos’è successo?

Il retroscena di calciomercato Juventus risale ormai al gennaio 2018 quando Haaland giocava ancora nel Molde. Marotta e Paratici lo avevano visionato e l’affare sembrava ormai fatto per una cifra che oscilla tra i 4 ed i 5 milioni di euro. L’affare, però, è inaspettatamente saltato: che cos’è successo?

Calciomercato Juventus, Haland era preso: il retroscena

Haland all’improvviso ha cambiato idea ed ha deciso di rifiutare l’importante offerta della Vecchia Signora. Ricordiamo che, circa un anno e mezzo fa, il ragazzo era un giovane di bellissime prospettive -è vero- ma anche una scommessa tutta da testare nel nostro campionato, in Serie A.

Per questo motivo l’affare è sfumato, per una decisione improvvisa del giocatore e del suo entourage. Il resto è storia: a gennaio 2020, due anni dopo, potrebbe essere il momento giusto per lui?

