Juventus, Higuain Mvp di ottobre: ecco quando sarà premiato

Gonzalo Higuain è stato proclamato il miglior giocatore del mese di ottobre. Ecco quando sarà premiato l’argentino della Juventus.

Gonzalo Higuain è stato senza alcun dubbio tra i grandi protagonisti del mese di ottobre. Gol, assist, qualità, grandi giocate e tanta sostanza: quanto fatto dall’argentino non è certo passato inosservato. Ed ecco che il Pipita è stato proclamato come miglior giocatore del mese appena trascorso.

A deciderlo sono stati gli stessi tifosi bianconeri. Ad annunciarlo è stata la stessa la Juventus sui suoi canali social. Higuain sarà premiato domenica sera prima della sfida contro il Milan, in programma alle ore 20:45, da uno Juventus Member. Ecco il post su Twitter:

MVP of the Month Powered by @officialpes

🥁🥁🥁🥁 @G_Higuain 👍👍👍👍 https://t.co/vlXsHeXFrx pic.twitter.com/yyxI77iffP

— JuventusFC (@juventusfc) November 8, 2019