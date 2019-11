Fabio Paratici ha un piano ben preciso per riportare Paul Pogba alla Juventus nella prossima estate, dove ci sarà tempo nel calciomercato per farlo.

Come sappiamo, il desiderio di calciomercato Juventus numero uno è quello di voler riportare Paul Pogba in bianconero, mossa difficile in inverno ma, in estate, potrebbe essere il momento decisivo.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Paratici ha un piano

In inverno, però, le basi andranno necessariamente poste, soprattutto per il fatto che il ragazzo, valutato un anno fa circa 150 milioni di euro da parte del Manchester United, vorrebbe cambiare casacca e tornare a Torino dove verrebbe accolto a braccia aperte da Maurizio Sarri.

Il piano è essenzialmente questo: il dirigente della Vecchia Signora contatterà Mino Raiola, il suo potente agente, per intavolare la trattativa nel calciomercato di gennaio, per poi cercare di bloccarlo per l’estate, dove si limeranno gli ultimissimi dettagli.

Difficilmente verrà firmato un pre-contratto, tuttavia non è da escludere un accordo verbale. Resta da capire quanto sarà pesante la parte economica legata al cartellino: 80 milioni di euro dovrebbe essere l’offerta della Juventus, gli inglesi chiedono quasi il doppio. La distanza non è incolmabile ma è parecchia.

