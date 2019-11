Juventus, Rabiot sempre più a un bivio: quale sarà il suo futuro?

Adrien Rabiot è sempre più un oggetto misterioso in casa Juventus. Ma quale sarà il futuro e il destino del centrocampista francese?

“In futuro io lo vedo più da vertice basso che non da trequartista. Non gli ho voluto confondere le idee, perché è in una fase di ambientamento e lo sto facendo specializzare in un singolo ruolo. Quando ne sarà padrone proverà anche altro. Ha già giocato da vertice basso a inizio stagione“: con queste parole, dette nella conferenza stampa di oggi, Maurizio Sarri ha provato a difendere e a tutelare Adrien Rabiot. Il futuro del francese appare però un vero e proprio rebus.

Rabiot, quale futuro per il centrocampista della Juventus?

Intorno all’ex Psg infatti ci sono incertezze e dubbi. Il suo rendimento non sta soddisfando le aspettative e, in vista del mercato di gennaio, nulla può essere escluso. Infatti, come rivelato e riportato da ‘Calciomercato.com’, il Tottenham avrebbe da tempo messo Rabiot nel mirino.

Per gli Spurs il transalpino sarebbe molto più di un’idea. E attenzione anche all’inserimento di Eriksen, in scadenza nel giugno del 2020, nella trattativa. Insomma, il futuro del buon Adrien sta per essere deciso. Sarri intende aspettarlo ancora, ma il tempo sta per scadere.

