Juventus, senti Capello: “Cristiano Ronaldo non lo vedo bene fisicamente”

Le condizioni fisiche di Cristiano tengono leggermente in ansia il mondo Juventus. A dire la sua sull’argomento è stato anche Fabio Capello.

“Per domani è in dubbio“. Con queste parole, rilasciate nella conferenza stampa odierna, Maurizio Sarri ha in un certo senso lanciato l’allarme Cristiano Ronaldo. Le condizioni fisiche del portoghese tengono in ansia il mondo bianconero.

Cristiano Ronaldo, le parole di Capello

A intervenire su questo argomento è stato anche l’ex allenatore della Juventus Fabio Capello. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Cristiano Ronaldo? In area di rigore resta il numero uno al mondo. Io però non lo vedo bene fisicamente. Le sue condizioni non mi sembrano le stesse di un anno fa. Tutto questo senza alcun dubbio spiega perché Sarri l’ha sostituito a Mosca. La gestione di un campione di 34 anni è fondamentale“. Questo il pensiero di Don Fabio.

