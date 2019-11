Pagelle Inter Verona, tutti i voti della partita

Pagelle Inter Verona: ecco tutti i voti della partita andata in scena allo stadio San Siro. Tantissime le sorprese in entrambe le squadre.

Inter Verona è stato il secondo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A. Allo stadio San Siro è andato in scena un match avvincente ed equilibrato. Ecco le pagelle della sfida:

Handanovic 6

Skriniar 6

de Vrij 6,5

Bastoni 6,5

Lazaro 6

Vecino 6,5

Brozovic 5,5

Barella 6.5

Biraghi 5

Candreva 5,5

Lautaro Martinez 5,5

Lukaku 5,5

Pagelle Inter Verona ci portano ad analizzare i voti della squadra di Juric

Silvestre 6,5

Rrhamani 6,5

Gunter 6

Empereur 6

Faraoni 6,5

Amrabat 6

Pessina 6

Lazovic 6,5

Verre 6,5

Zaccagni 6

Salcedo 6

Pagelle Inter Verona, i top e flop del match

Pagelle Inter Verona ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In casa nerazzurri si puntava tutto ancora una volta sulla coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku. L’argentino e il belga avevano sulle spalle il peso dell’attacco della squadra di Antonio Conte. A centrocampo i fari erano accesi su Barella, alla ricerca della definitiva continuità.

In casa Verona tutto dipendeva dal collettivo. Tra le individualità, occhi puntati su Salcedo, Pessina e Lazovic. Gli uomini di Juric volevano dimostrare di essere all’altezza di un palcoscenico importante come San Siro, continuando a scalare la classifica e confermandosi come la sorpresa di questo avvio di campionato.

