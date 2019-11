Pogba alla Juventus, Calciomercato: la sfida con il Real Madrid è aperta

Paul Pogba potrebbe ben presto tornare alla Juventus: si parla sempre più spesso di una sfida aperta con il Real Madrid per lui, le ultime di calciomercato.

Ormai la sfida al Real Madrid per Paul Pogba è stata lanciata: il talentuoso centrocampista classe 1993 di proprietà del Manchester United vuole cambiare aria a tutti i costi e sul piatto davanti a lui si presentano due opzioni differenti. Da una parte la Juventus di Maurizio Sarri per un clamoroso ritorno; dall’altra il Real Madrid di Zinedine Zidane che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Pogba alla Juve, calciomercato: la mossa di Paratici

Pogba alla Juventus è un affare di calciomercato che tiene caldi tutti i tifosi che continuano a sperare in un suo ritorno a Torino dove è di fatto letteralmente esploso.

Fabio Paratici vede in lui l’uomo in grado di poter fare la differenza in questa squadra e, per questo motivo, sta sempre più pensando a far partire un’asta, per quanto possibile, con i Blancos. Il messaggio è piuttosto chiaro: il francese è l’obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero.

