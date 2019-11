Calciomercato Juventus, l’esplosione di Juan Cuadrado è sotto gli occhi di tutti e presto potrebbe arrivare la firma su di un nuovo contratto.

Non stiamo parlando di un cambiamento repentino di maglia e ambiente, quanto del rinnovo che secondo TuttoJuve è possibilità tutt’altro che remota. Il calciatore infatti sembra davvero cambiato dalla scorsa stagione e da terzino destro sta facendo la differenza, tanto da annichilire letteralmente Danilo e Mattia De Sciglio ostacolati anche da problemi di natura fisica.

Calciomercato Juventus, Cuadrado vicino alla firma

Cuadrado può essere una gemma sul calciomercato della Juventus, pronta a mettere a segno un colpo interno davvero importante. Il calciatore colombiano va in scadenza a fine anno e da gennaio potrebbe accordarsi con altre squadre anche di altri campionati.

Maurizio Sarri lo considera fondamentale e ha già dato mandato alla società per trattare il rinnovo. Il calciatore ex Fiorentina e Lecce dal canto suo sarebbe davvero molto felice di continuare a giocare a Torino, soprattutto se avrà ancora fiducia come in questo periodo dove ha giocato praticamente sempre da titolare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK