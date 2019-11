Esultanza Dybala, Juventus Milan: un gesto particolare

Esultanza Dybala dopo il suo gol in Juventus Milan 1-0: il gesto della Joya è davvero particolare e forse provocatorio: cos’avrà voluto dire?

L’esultanza di Paulo Dybala dopo il suo bellissimo gol in Juventus Milan è stata davvero particolare: in molti si aspettavano la sua classica Dybala mask ma non è stato così. L’argentino, infatti, ha aperto le braccia ed è stato immobile, rivolgendosi verso il pubblico: gesto provocatorio, magari nei confronti di Sarri che ha deciso di farlo partire solo dalla panchina e di farlo entrare al posto di uno spento Cristiano Ronaldo?

Esultanza Dybala, Juventus Milan: il gesto della Joya

Paulo Dybala ha segnato il gol dell’1-0 in Juventus Milan e la sua esultanza potrebbe indicare una sorta di messaggio nei confronti dell’allenatore dei bianconeri: “Io ci sono e merito di partire titolare.”

L’argentino insomma è stato ancora decisivo: adesso starà al tecnico valorizzarlo al meglio.

