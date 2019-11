Infortunio Spinazzola, ennesimo problema muscolare per l’ex Juventus

Infortunio Spinazzola, ennesimo problema muscolare per l’ex Juventus

Infortunio Spinazzola durante Parma Roma, ennesimo problema fisico per lo sfortunatissimo terzino cresciuto nel vivaio della Juventus. Il calciatore in un allungo ha riportato un problema muscolare. Dopo la rottura del crociato all’Atalanta il ragazzo non ha avuto pace, trovando molto spesso dei problemi fisici simili e che hanno regalato molta preoccupazione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK