Juventus Milan streaming, segui la diretta in tempo reale online

Juventus Milan streaming, sarà possibile seguire la partita in diretta in tempo reale online durante l’arco del suo svolgimento stasera.

La gara si potrà seguire sui nostri dispositivi mobili grazie a Sky Go e Now Tv, ovviamente in entrambi i casi sarà necessario un abbonamento. E’ questo l’unico modo legale per seguire la partita in una lotta alla pirateria che deve far riflettere e che deve essere seguita da tutti i tifosi. La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta dall’Allianz Stadium di Torino.

Juventus Milan streaming, tutte le informazioni

Juventus Milan streaming con fischio d’inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Uno e da Sky Sport Serie A oltre che da Sky Calcio 1. Sarà dunque visibile sia per gli abbonati al pacchetto Sport che a quelli abbonati al pacchetto calcio. Come sempre ci sarà la possibilità di seguire il prepartita da circa un’ora prima il fischio d’inizio.

La partita dell’Allianz Stadium si potrà seguire anche grazie ai social network. La potremmo vedere infatti sia su Instagram che su Twitter che su Facebook ovviamente senza video, ma tramite i canali ufficiali delle squadre che offriranno degli aggiornamenti costanti in tempo reale. Dopo la fine della partita inoltre sul canale Youtube della Lega di Serie A sarà possibile anche seguire le immagini della gara, gli highlights.

Ecco le probabili formazioni di Juventus Milan, gara che si disputa stasera alle ore 20.45:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo. ALL. : Sarri. A disp. : Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral, Ramsey, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Dybala, Bernardeschi.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL. : Pioli. A disp. : Reina, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Caldara, Rodriguez, Biglia, Bonaventura, Leao, Rebic.

