Pagelle Juventus Milan, tutti i voti della partita

Pagelle Juventus Milan: ecco tutti i voti della partita dell’Allianz Stadium, posticipo della 12esima giornata. Quante sorprese tra i bianconeri.

Juventus Milan ha chiuso il programma della dodicesima giornata di Serie A. Il match dell’Allianz Stadium non ha deluso le aspettative della vigilia, offrendo spettacolo ed emozioni. Ecco le pagelle della sfida tra bianconeri e rossoneri:

Szczesny 6,5

Cuadrado 6

Bonucci 6,5

de Ligt 6

Alex Sandro 6

Bentancur 5,5

Pjanic 5

Matuidi 5,5

Bernardeschi 5

Cristiano Ronaldo 5

Higuain 6

Pagelle Juventus Milan, i top e i flop del match

Pagelle Juventus Milan ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In attacco c’era grande attesa per Cristiano Ronaldo, viste soprattutto le preoccupazioni per le sue condizioni fisiche. Fari accesi anche su Gonzalo Higuain, uno degli ex della sfida. E a proposito di ex, occhi puntati su Bonucci, che aveva il compito di guidare la retroguardia dei bianconeri.

L’attenzione era massima pure per il tiro di centrocampo, con Pjanic che doveva tornare a brillare come qualche settimana fa. Si attendevano segnali importanti anche da Bentancur, che sta trovando sempre più spazio e fiducia. Insomma, la Juventus doveva senza alcun dubbio dare delle risposte importanti per riprendersi la vetta della classifica di Serie A. Un messaggio al campionato fin troppo chiaro e lampante prima della sosta: questo era l’obiettivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK