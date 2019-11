Video Juventus Milan highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Juventus Milan highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita disputatesi all’Allianz Stadium, che ha chiuso la 12esima giornata. Clicca qui per vedere la sintesi.

Juventus Milan ha chiuso il programma della dodicesima giornata di Serie A. Nel posticipo domenicale, andato in scena all’Allianz Stadium, non sono mancate le emozioni, i ribaltamenti di fronte e i colpi di scena

Video Juventus Milan highlights: le immagini salienti della partita

I bianconeri avevano il compito di rispondere alla vittoria di ieri dell’Inter sul Verona, riprendendosi la vetta della classifica prima della sosta per le nazionali. Di fronte c’era però una squadra alla disperata ricerca di punti. I rossoneri di Pioli dovevano infatti assolutamente fare risultato per non ritrovarsi immischiati nelle zone più calde della classifica e vedersi complicare ancor di più la loro situazione. Un Milan in difficoltà, che ha però cercato di metterci quantomeno l’orgoglio, la concentrazione e la determinazione. Le differenze di valore però si sono viste pienamente.

Nel video highlights di Juventus Milan si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sul futuro e sulle ambizioni delle due squadre scese in campo. D’altronde Juventus Milan, al di là di quello che diceva la classifica, non sarà mai una partita come le altre.

