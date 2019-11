Arrestato Mohammed Salah, ma non è lui!

Arrestato Mohammed Salah, ma non è lui!

A fronte dell’operazione Connecting Europe, coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Torino, sono stati arrestati sei iracheni per immigrazione clandestina internazionale. A fronte di questo evento si è parlato anche dell’arresto di un tale Mohammed Salah, scatenando le battute. Ovviamente questi non c’entra nulla col calciatore del Liverpool, ma è un 23enne implicato in questa situazione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK