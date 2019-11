Calciomercato Juventus: colpo Florenzi a gennaio?

Tra i calciatori attenzionati nel calciomercato Juventus c’è anche Alessandro Florenzi da sempre pupillo della società bianconero e ormai ai margini alla Roma.

Il calciatore è reduce da sei panchine di fila. Pablo Fonseca non lo vede come terzino di difesa, dove preferisce Santon e Spinazzola, ma non lo schiera nemmeno davanti dove le alternative sono fin troppe. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica aveva iniziato la sua carriera da trequartista. Capitano della Roma è stato messo ai margini con il pubblico che non gradisce il possibile addio di un altro romano dopo Francesco Totti e Daniele Rossi.

Calciomercato Juventus, si studia il colpo Florenzi

Alessandro Florenzi sarebbe un bel colpo sul calciomercato Juventus. Il calciatore sarebbe utile in diverse zone del campo, pronto a fare il cambio di passo grazie a una gamba importante e alla tecnica di un calciatore di assoluto livello. Darebbe a Maurizio Sarri diverse alternative in diverse zone del campo.

Il ragazzo infatti sarebbe importante da schierare come terzino, ma anche come centrocampista che come attaccante. Dietro servirebbe un terzino a una Juventus che ne ha guadagnato già uno molto forte con Cuadrado ma che non riesce a fare grande affidamento su De Sciglio e Danilo soprattutto per i loro continui problemi fisici. Staremo a vedere se si arriverà a un colpo di scena molto importante.

