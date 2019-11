Chiellini tifoso del Milan? “Sì è vero, ma…”

Nonostante l’infortunio, Giorgio Chiellini continua a essere un leader della Juventus. Queste sono le sue parole, rilasciate in conferenza stampa.

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha risposto, in una lunga e interessante conferenza stampa, ad alcune domande dei Junior Member. Queste le parole del centrale: “Essere capitano della Juventus è bellissimo, ma è anche un grande responsabilità. Ho avuto la fortuna di giocare con capitani con Buffon e Del Piero. Gli ho rubato qualche segreto, capendo come si comportavano in certe circostanze, ma poi ognuno deve essere sé stesso“.

Chiellini tifoso del Milan? Ecco le sue parole

Chiellini ha anche parlato del suo tifo per il Milan quando ero bambino: “Ero tifoso del Milan, ma poi sono migliorato. Posso dire che crescendo sono diventato più intelligente. Il mio giocatore preferito? Senza alcun dubbio Maldini. Io ho un fratello gemello. Lui era juventino e non potevo tifare la stessa sua. Lui era della Juve e lui del Milan. Sicuramente potete immaginare quando a 20 anni mi ha comprato la Juve la felicità di mio fratello. E da quando sono qui è stato subito amore. Ora penso sia difficile trovare uno più juventino di me sulla terra“. Insomma, parole da leader, capitano e juventino vero.

