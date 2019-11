Gianluigi Donnarumma alla Juventus è un affare di calciomercato che potrebbe andare in porto quest’estate. L’indiscrezione, però, fa tremare il Milan.

Donnarumma, nonostante la partenza del Milan quest’anno non sia stata propriamente eccellente in campionato, continua ad essere l’oggetto del desiderio di moltissime formazioni. La Juventus non è certamente in prima linea per il portiere classe 1999, tuttavia sta monitorando attentamente la situazione relativa al suo rinnovo di contratto che procede a rilento, complice anche la volontà di Mino Raiola, il suo agente, che vorrebbe portarlo altrove in estate.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: Milan preoccupato

Al momento infatti la situazione relativa al suo rinnovo preoccupa e non poco i dirigenti del Milan che, dopo un iniziale ottimismo, sembrano essere sempre più convinti del fatto che difficilmente il ragazzo rimarrà in rossonero ancora per un’altra stagione.

Le sue prestazioni, del resto, sono comunque buone e per, data la sua giovanissima età, i margini di miglioramento rimangono enormi.

La Vecchia Signora, allora, sta studiando un piano nel caso in cui le condizioni di calciomercato pendano nuovamente a favore dei piemontesi. Staremo a vedere che cosa accadrà.

