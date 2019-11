Dybala rinnova, calciomercato Juventus: arriva l’accelerazione, i dettagli

Paulo Dybala rinnova il proprio contratto con la Juventus nella prossima sessione di calciomercato? C’è l’accelerazione da parte della società, i dettagli.

Sembrano arrivare segnali davvero incoraggianti da parte di Paulo Dybala ed il suo rinnovo del contratto con la Juventus per le prossime stagioni: dopo il gol vittoria segnato al Milan, gara in cui è subentrato prendendo il posto di Cristiano Ronaldo che, per usare un eufemismo, non l’ha presa benissimo, il suo rapporto d’amore con i bianconeri potrebbe durare ancora a lungo.

Paulo Dybala, infatti, se andiamo a leggere delle statistiche mettendo da parte il calciomercato, rimane il giocatore della Juventus che quest’anno ha la media realizzativa più alta tra tutti gli attaccanti, addirittura superiore a quella di Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, due veri e propri bomber di razza.

La Joya, quindi, sembra aver finalmente trovato la propria dimensione ed è pronta a prolungare il proprio rapporto con la compagine piemontese dopo un’estate in cui sembrava ormai lontanissimo.

