Infortunio Matuidi, Juventus: condizioni di salute e tempi di recupero

Durante Juventus Milan ieri sera allo Stadium c’è stato un infortunio Matuidi: come sta il centrocampista francese? Gli aggiornamenti e tempi di recupero.

Non arrivano buone notizie e c’è molta preoccupazione attorno alle condizioni di salute di Blaise Matuidi, il centrocampista francese dei bianconeri che durante Juventus Milan ieri sera è uscito piuttosto malconcio durante il secondo tempo della gara per un problema fisico. Maurizio Sarri durante la conferenza stampa ha parlato di una sospetta micro frattura ad una costola ma che si sapranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore: c’è ansia per il mediano ex Psg.

Infortunio Matuidi, Juventus: tempi di recupero lunghi?

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli riguardo all’infortunio Matuidi ma, ciò nonostante, per quello che abbiamo visto in campo ieri sera, la sua espressione parlava chiaro: il dolore era piuttosto forte.

Non è quindi campata per aria l’ipotesi di questa micro frattura alla costola: se così fosse i tempi di recupero sarebbero parecchio lunghi, a meno che non si trovi il modo di farlo giocare e convivere con questo problema. Lo staff bianconero, tuttavia, dovrebbe compiere un vero e proprio miracolo.

