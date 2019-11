Infortunio Matuidi, Juventus: ko più grave del previsto

Infortunio Matuidi: brutte notizie riguardo alle condizioni del centrocampista francese. Ecco il comunicato della Juventus.

Brutta tegola. Possono essere senza alcun dubbio in questo modo le ultime notizie sulle condizioni di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese è stato costretto a lasciare il campo ieri durante la sfida contro il Milan. Fin da subito si era capito che l’infortunio capitato al transalpino riguardava il costato. E il comunicato della Juventus ha pienamente confermato tutto ciò.

Infortunio Matuidi, ecco il comunicato della Juventus

Matuidi, viste le due condizioni non parteciperà al ritiro con la Nazionale francese. Il centrocampista si è sottoposto infatti, nella giornata di oggi, a una risonanza magnetica. Quest’ultima ha evidenziato una frattura della cartilagine della decima costa. A comunicarlo è stata la stessa Juventus con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Resteranno ora da capire i tempi di recupero dell’ex Psg. Difficile prevedere comunque un suo rientro e un suo impiego nel match contro l’Atalanta, in programma dopo la sosta, ossia sabato 23 novembre alle ore 15. Insomma, una tegola pesante per Maurizio Sarri in un periodo fitto di impegni e decisivo per il proseguo della stagione della squadra bianconera. In casa piemontese occorrerà però fare di necessità virtù. D’altronde gli infortuni in questa stagione la stanno facendo da protagonista.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK