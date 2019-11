Juventus, ecco tutti gli impegni dei Nazionali

In queste due settimane di sosta, saranno tanti i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive Nazionali. Ecco i loro impegni.

La sosta del campionato di Serie A significa, come sempre, impegni con le rispettive Nazionali. Sono ben 14 i giocatori della Juventus che saranno impegnati in questi giorni. I primi sono Bonucci e Bernardeschi, che sono stati convocati da Roberto Mancini per le partite contro Bosnia e Armenia. E proprio nella Bosnia ci sarà il centrocampista dei piemontesi Miralem Pjanic.

Juventus, ecco gli impegni con le Nazionali dei giocatori bianconeri

Il primo a scendere in campo sarà però Merih Demiral, impegnato con la sua Turchia con Islanda e Andorra. Doppio impegno anche per Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo. Ramsey, Szczesny ed Emre Can e de Ligt sono stati invece rispettivamente convocati da Galles, Polonia, Germania e Olanda.

Impegni anche per i calciatori sudamericani della Juventus: Cuadrado, con la Colombia, Dybala, con l’Argentina, Danilo e Alex Sandro, con il Brasile, e Bentancur, con l’Uruguay. E a spiccare è un Brasile-Argentina, dove ci sarà quindi una sfida nella sfida tra bianconeri. Insomma, due settimane ricchissime di impegni e di partite, con gli juventini che la faranno ancora da protagonista.

