Juventus Milan, curiosità sugli spalti: ecco chi era presente

Curiosità davvero interessante che aprirà senz’altro uno scenario di calciomercato importante: ecco chi era presente sugli spalti di Juventus Milan ieri.

Alcune persone avrebbero infatti notato numerosi emissari ieri sera nelle tribune dell’Allianz Stadium di Torino per assistere a Juventus Milan. Ci si è chiesti, allora, chi fossero gli osservati speciali in questione ma, in realtà, non riguarda il calciomercato in uscita, bensì quello in entrata di entrambe le formazioni.

Juventus Milan, curiosità sugli spalti: chi era presente?

Sugli spalti infatti sono stati accreditati per un posto in tribuna in Juventus Milan alcuni dirigenti o uomini di calciomercato del San Paolo, del Psg e del Borussia Dortmund. In molti, una volta letto gli accrediti, si sono chiesti il motivo dietro questa presenza ed il motivo potrebbe essere stato svelato.

Si potrebbe infatti parlare di Liziero, talento di 21 anni di proprietà del San Paolo ma che è l’oggetto del desiderio di moltissime formazioni tra cui proprio dei bianconeri e rossoneri. Al momento non sappiamo se si è effettivamente parlato di questo ma la possibilità è molto alta.

