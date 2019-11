Lite Ronaldo Sarri, Cristiano torna a parlare

Lite Ronaldo Sarri? Il calciatore portoghese è stato sostituito e non ha gradito il cambio nel secondo tempo di Juventus Milan, tornando nello spogliatoio palesando nervosismo.

Il calciatore è tornato a parlare tramite Instagram: “Partita difficile, vittoria importante. Fino alla fine”. Poche parole, ma sicuramente pronte a dimostrare grande affetto nei confronti della causa bianconera. Dunque caso chiuso e nessuna lite contro chi ha sempre voglia di parlare.

Lite Ronaldo Sarri, la spiegazione del mister

Non c’è stata una lite tra Ronaldo e Sarri, lo ha dimostrato il tecnico a fine gara quando ha specificato: “Un altro al posto suo avrebbe fatto un passo indietro. Non era al massimo della condizione e la sensazione era di vederlo in difficoltà così l’ho sostituito”.

Il tecnico ha specificato anche di non gradire moltissimo quando un campione esce senza far rumore. Questo perché c’è la volontà di vedere una reazione, che proprio per Sarri è motivo di consapevolezza e voglia dei calciatori di partecipare al progetto della squadra. Un modo per dimostrare che ci si tiene e non che quando si esce c’è più voglia di riposarsi.

