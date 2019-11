Dopo la lite Ronaldo Sarri in Juventus Milan arriverà una punizione esemplare da parte della società bianconera oppure no? Le ultime news da Torino.

Dopo la seconda lite a seguito del cambio tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri, la Juventus potrebbe decidere di dare al fenomeno portoghese una vera e propria punizione esemplare. Che cosa rischia CR7 dopo le due sfuriate consecutive contro Lokomotiv Mosca e Milan a seguito della sua uscita dal campo? 3 ipotesi sul piatto.

Leggi anche: Lite Sarri Ronaldo, Juventus Milan: la reazione al cambio

Lite Ronaldo Sarri, Juventus: cosa rischia CR7?

La prima ipotesi che ci viene in mente è una multa leggera da parte della società. Come sappiamo, infatti, la Juventus cerca di regolare in un modo un po’ particolare le diatribe interne: non ci sono vere e proprie multe economiche ai calciatori sanzionati ma, al contrario, il ragazzo in questione deve sostanzialmente fare dei “regali” a tutto il resto della rosa. Questo, quindi, potrebbe essere il primo scenario.

Leggi anche: Sarri, Juventus Milan: “Ecco cosa è successo con Ronaldo”

La seconda ipotesi potrebbe essere una sua esclusione dalla prossima partita dopo la sosta. Questo avrebbe una duplice funzione: la prima, quella di preservare il fisico del portoghese, che secondo Sarri non è particolarmente in forma a causa di alcuni problemini fisici, e la seconda va ricercata nel fatto che potrebbe essere tutto fatto passare come un problema fisico da parte della Vecchia Signora e non una vera e propria punizione.

La terza ipotesi potrebbe, invece, far terminare tutto nel nulla…almeno pubblicamente. Ronaldo parte da titolare e tutto ritorna come prima. Come si suol dire, i panni sporchi si lavano in casa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK