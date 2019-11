Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: tre opzioni per il futuro

Mario Mandzukic lascerà la Juventus nella sessione di calciomercato di gennaio. Per l’ariete croato sono pronte tre possibili opzioni: il suo futuro.

Come sappiamo, al momento Mario Mandzukic, in accordo con la Juventus, è stato messo fuori rosa in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Per l’attaccante croato, che quest’anno non ha ancora giocato un minuto alla pari di Marko Pjaca infortunato, ci sono tre ipotesi pronte a scaldarsi da un momento all’altro.

Mandzukic lascia la Juve, calciomercato: tre destinazioni possibili

La prima ipotesi, che al momento sembra essere quella più accreditata, porta al Manchester United: a gennaio, però, l’affare sembra un po’ complicato dal momento che i Red Devils, sotto la guida di Solskjaer, non sembrano intenzionati a spendere i 10 milioni di euro circa richiesti dalla Vecchia Signora. A giugno, però, soprattutto se arriverà Allegri, l’affare potrebbe sbloccarsi.

La seconda ipotesi porta al Qatar, pista rifiutata dall’ex Bayern Monaco in quanto considerata poco appetibile dal punto di vista calcistico, adesso potrebbe clamorosamente riaccendersi a suon di milioni di euro di ingaggio promessi a Mandzukic.

L’ultima ipotesi, al momento quella più remota, porta al Milan di Stefano Pioli che necessita di un attaccante forte, una prima punta d’esperienza. Se saltasse Ibrahimovic, il croato sarebbe la soluzione ideale.

