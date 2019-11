Matuidi stagione finita? Rischio lungo stop per lui

In casa Juventus si fanno i conti con l’infortunio di Blaise Matuidi. Ma quali sono le condizioni del centrocampista francese?

Ritornano i problemi con gli infortuni in casa Juventus. A fermarsi stavolta è stato Blaise Matuidi. Il centrocampista francese ieri è stato infatti costretto a lasciare il campo durante Juventus Milan. Fin da subito era chiaro che il problema per l’ex Psg era al costato. Le sensazioni sono state confermate dai controlli e da test medici svolti nella giornata di oggi.

Matuidi, ecco i tempi di recupero del francese

Questi ultimi hanno evidenziato la frattura della cartilagine della decima costa. Matuidi è stato quindi costretto a rinunciare alla convocazione della Nazionale francese. Il giocatore della Juventus non prenderà parte al ritiro con la compagine transalpina. Al suo posto è stato convocato Guenzouzi.

Ma quali sono i tempi di recupero del 32enne? Difficilmente il bianconero sarà a disposizione nel match contro l’Atalanta, in programma sabato 23 novembre alle ore 15 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Le sue condizioni saranno comunque rivalutate dopo la sosta. Insomma, soltanto tra 15 giorni si avrà un po di chiarezza e qualche certezza in più. Sarri e tutto il popolo non possono che incrociare le dita.

