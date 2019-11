Multa Cristiano Ronaldo, la scelta della società

Multa Cristiano Ronaldo: continua a far discutere il comportamento del giocatore portoghese. Ma ecco la decisione della società.

Era il minuto 55 di Juventus Milan quando Cristiano Ronaldo è stato sostituito da Maurizio Sarri, che al suo posto ha inserito Paulo Dybala, autore poi del gol decisivo. Per il portoghese si è trattato della seconda sostituzione consecutiva dopo quella di Mosca. Ed ecco che, soprattutto vista la sua reazione, è scoppiato una sorta di caso in casa bianconera. Qualche insulto in portoghese, campo lasciato per dirigersi gli spogliatoi e per poi lasciare lo stadio 3 minuti prima del fischio finale: un comportamento che di certo non può lasciare indifferenti.

Leggi anche -> Juventus, lite Sarri-Ronaldo: le parole di CR7

Multa Cristiano Ronaldo, ecco la decisione della Juventus

La Juventus però avrebbe deciso di non adottare nessuna multa o sanzione disciplinare per Cristiano Ronaldo. È questo quello che viene riportato dall’Ansa, che cita ambienti vicini alla società piemontese. Nei confronti dell’attaccante, che in questo momento si trova in Portogallo per rispondere alla chiamata della sua Nazionale, non ci sarà quindi alcun provvedimento e punizione. Resta però ancora da capire se il caso sarà rientrato o se ci saranno ulteriori strascichi.

Leggi anche -> Lite Sarri-Ronaldo, le parole del tecnico dei bianconeri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK