Tapiro d’oro Buffon, Striscia la notizia: ecco perché…

Tapiro d’oro Buffon: il portiere della Juventus, finito a sua insaputa immischiato in una truffa online, è stato premiato da ‘Striscia La Notizia’.

Ennesimo tapiro d’oro per Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus è stata infatti utilizzato, a sua insaputa, come immagine per promuovere una truffa legata al trading online e all’acquisto di bitcoin. Un qualcosa del genere era già capito a Jovanotti e a Diletta Leotta.

Tapiro d’oro Buffon, le parole del portiere dei bianconeri

Buffon ovviamente si è dichiarato all’oscuro di tutto. Queste le parole del 41enne estremo difensore, rilasciato ai microfoni dell’inviato di ‘Striscia La Notizia’ Valerio Staffelli: “Non ne sapevo nulla. Ho già incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace davvero tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Bisogna assolutamente denunciare”. Una brutta avventura per il buon Gigi, che ora è comunque pronto a concentrarsi sul campo e sulla sua Juventus.

