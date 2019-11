Calciomercato Juventus, Chong come Pogba? La situazione

Chong, giovane olandese di proprietà del Manchester United, potrebbe firmare con la Juventus. Ecco le ultime sul possibile affare.

La Juventus è da sempre molto attenta ai giovani talenti del palcoscenico europeo. Uno degli esempi può essere senza alcun dubbio Paul Pogba, arrivato in bianconero quando era un diamante ancora da sgrezzare. E c’è chi potrebbe percorrere la stessa strada del francese: Tahith Chong, stellina delle giovanili del Manchester United.

Calciomercato Juventus, Chong come Pogba?

Il giovane olandese ha infatti un contratto in scadenza in estate e sembra non aver alcuna intenzione di rinnovarlo. I piemontesi avrebbero quindi fiutato il colpo e potrebbero acquistarlo a parametro zero. A riportare la notizia dell’interesse dei bianconeri è il noto tabloid britannico ‘The Sun’. Insomma, l’affare potrebbe concludersi in pochissimo tempo, portando così in quel di Torino un’altra giovane promessa.

Nato a Curaçao, sangue cinese nelle vene, Chong ha già debuttato in prima squadra. Il classe 1999 unisce doti fisiche a grande tecnica e rapidità. Abile nel dribbling e nel saltare l’uomo, è in grado di usare entrambi i piedi con grande facilità. Sull’olandese hanno messo gli occhi tutti i top club europei, ma la Juventus sembra essere la favorita. Sarà lui il prossimo colpo dei bianconeri? Le orme da seguire ci sono già e sono quelle di un certo Paul Pogba.

