Juventus, Ronaldo a confronto con la squadra: la società ha deciso

La Juventus ha deciso che Cristiano Ronaldo avrà un confronto con la squadra non appena sarà tornato dagli impegni con la sua Nazionale: Paratici ha deciso.

La Juventus non sembra voler lasciare correre. La lite Sarri Ronaldo ha lasciato degli strascichi all’interno dello spogliatoio bianconero e, per questo motivo, c’è bisogno di chiarimento. Il portoghese, come abbiamo saputo, non è stato multato ma ci sarà in ogni caso un confronto tra lui ed il resto dello spogliatoio che avverrà non appena il nazionale portoghese tornerà dagli impegni con la sua rappresentativa.

Juventus, Ronaldo incontra la squadra: lo ha deciso Paratici

Cristiano Ronaldo non ha gradito il cambio che Maurizio Sarri, il suo allenatore, ha effettuato facendo entrare al suo posto Paulo Dybala, abbandonando anzitempo il campo e andando direttamente negli spogliatoi, lasciando lo Stadium di Torino prima fine della partita. Il resto del gruppo bianconero, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si aspetta delle scuse sincere da parte sua.

Arrivano invece ultimissime news secondo le quali domenica sera, dopo la fine della gara vinta di misura contro il Milan per 1-0 grazie proprio ad una rete della Joya, che è subentrata al portoghese nella ripresa, Paratici avrebbe contattato subito l’agente del ragazzo, Jorge Mendes, ma il contenuto della telefonata rimane ancora un mistero.

