Khedira ai saluti, calciomercato Juventus: due destinazioni possibili

Sami Khedira potrebbe dire addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato: per lui due opzioni possibili, il centrocampista ai saluti?

Sami Khedira lascerà la Juventus a gennaio? Il centrocampista tedesco, dopo un’estate in cui di fatto sembrava ormai totalmente fuori dal progetto bianconero, aveva iniziato la stagione da titolare inamovibile in mediana insieme a Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. In queste ultime settimane, però, complice l’esplosione di Rodrigo Bentancur, il nazionale tedesco sta trovando sempre meno minutaggio: a gennaio potrebbe essere già addio? Due destinazioni, difficili, per l’ex Real Madrid.

Khedira lascia la Juventus? Calciomercato: tra MLS e Turchia

Le due possibili opzioni di calciomercato Juventus potrebbero essere quelle che portano negli Stati Uniti: non è un mistero che in MLS i Los Angeles Galaxy infatti vogliano fare un tentativo per lui anche se i primi non sono andati a buon fine.

La seconda è quella che porta alla Turchia, con il Fenerbache che è pronto a fare un sacrificio importante per portarlo nel proprio campionato ma, allo stesso tempo, il ragazzo ha fatto richieste fuori mercato per le potenzialità economiche del club.

