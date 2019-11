Higuain, la Juventus ora penso al rinnovo dell’argentino

Higuain è tra le note più positive di questo avvio di stagione della Juventus. Un motivo in più per rinnovare il suo contratto?

Due assist decisivi. Può essere tranquillamente e semplicemente descritto così quanto fatto da Gonzalo Higuain nelle ultime due partite, quelle con Lokomotiv Mosca e Milan. L’argentino, dopo un’estate a dir poco travagliata e con le valigie in mano, è tornato protagonista assoluto. La Juventus targata Maurizio Sarri non sembra davvero poter fare a meno di lui.

Calciomercato Juventus, rinnovo vicino per Higuain?

Visti i suoi gol, i suoi assist e le sue prestazioni, Higuain potrebbe davvero veder ribaltarsi in maniera radicale e totale la sua situazione contrattuale. Dall’addio quasi a un certo a un rinnovo che appare sempre più probabile: ora sembra essere questa la parabola ascendente dell’argentino.

Dopo la passata stagione, vissuta in prestito tra Milan e Chelsea, il Pipita è tornato alla Juventus ed è di nuovo protagonista. Adesso le due parti sembrano non volersi separare e nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi incontri per parlare di un rinnovo che non è più utopia. Il calcio d’altronde è anche questo. Ciò che è impossibile, nel giro di pochissimo tempo, diventa possibile. Soprattutto se, come Gonzalo Higuain, sei in grado di far parlare il campo.

