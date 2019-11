Calciomercato Juve, “furto” al Napoli: assalto ad un centrocampista

Calciomercato Juve, i bianconeri sono pronti a fare un vero e proprio “furto” in casa del Napoli per avere un centrocampista: i dettagli del piano.

Non è un momento particolarmente positivo per il Napoli di Carlo Ancelotti tra rifiuti di partecipare al ritiro imposto dalla società e, soprattutto, risultati non particolarmente brillanti. A tutto questo si aggiunge anche l’interesse molto forte da paerte della Juventus di un vero e proprio gioiello del centrocampo: stiamo parlando di Fabian Ruiz.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz per il centrocampo?

Stando alle ultimissime news Fabio Paratici sarebbe pronto a compiere un vero e proprio “furto” ai danni della mediana del club partenopeo portando a Torino uno dei giocatori più interessanti di tutta la rosa.

Ma non solo: sullo sfondo rimangono presenti anche Mertens ed Allan che rimangono giocatori graditi a Maurizio Sarri.

