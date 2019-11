Guardiola alla Juventus? Sembra lontanissima l’estate e le voci di calciomercato sul tecnico spagnolo, ma ora tutto torna ad accendersi nonostante Maurizio Sarri.

Il giornalista di Eurosport UK Pete Sharland ha parlato come riportato da TuttoJuve: “Penso che possa lasciare il Manchester City in estate. I segnali ci sono tutti. Lui è insofferente e la squadra in difficoltà. Ci sono così tante cose che lo irritano. Non si è mai sentito veramente apprezzato qui. La Juventus per lui sembra la soluzione più ovvia“.

Dall’Inghilterra sicuri: “Guardiola alla Juventus a fine stagione”

Guardiola alla Juventus? Sharland ne è sicuro: “La pressione ora è tutta su Maurizio Sarri, soprattutto se non riuscirà a vincere la Champions League. Ci sono già stati contatti in passato tra Guardiola e la Juventus. ANche il nostro dipartimento tedesco ha sottolineato che Sportbild stia riportando come il Bayern Monaco sia pronto a prenderlo. Va specificato che l’ultima Champions vinta da Pep risale ormai a otto anni fa”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK