Juventus, De Ligt e la svolta: il suo momento è adesso

Per Matthijs de Ligt è arrivato, finalmente, il suo momento: la Juventus lo ha aspettato, lo ha atteso, lo ha fatto giocare. Sta a lui dimostrare di valere.

E’ arrivato il momento di De Ligt: dopo mesi in cui non sembra essere riuscito a dimostrare quanto vale a pieno, complice un adattamento alla Serie A fisiologicamente corretto, per l’olandese adesso è venuto il momento di prendere il volo: alle sue spalle, infatti, Daniele Rugani scalpita ed è in crescita come dimostra la sua -unica- volta da titolare in cui ha convinto. La pausa servirà al ragazzo per trovare ancora più fiducia in Nazionale per poi tornare in bianconero più carico che mai.

La Juventus aspetta De Ligt: è il suo momento

Complice qualche prestazione altalenante, qualche errore di troppo e, soprattutto, troppi falli di mano che hanno procurato rigori, l’ambientamento di De Ligt in Serie A non è stato semplice.

Nell’Olanda, però, è un leader nato così come lo è stato nell’Ajax dove addirittura, a soli 18 anni, era già capitano e titolare inamovibile. Numeri da predestinato, ma quei 75 milioni di euro per il cartellino pesano come un macigno.

