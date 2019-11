Mario Mandzukic lascia la Juventus già a dicembre? Le ultimissime news di calciomercato parlano di un reinvestimento dei soldi derivanti dalla sua cessione.

Potrebbe dire addio alla Juventus già prima dell’apertura del calciomercato di gennaio, Mario Mandzukic. L’attaccante croato, fuori rosa in accordo con la società bianconera, potrebbe decidere già di salutare la Vecchia Signora ma il problema rimane la destinazione: il suo sogno sarebbe il Manchester United che, tuttavia, difficilmente si muoverà in inverno per lui.

Il Qatar rimane allora pista calda, ma la scarsa competitività del campionato preoccupa e non poco il ragazzo, i cui soldi derivanti dalla cessione potrebbero essere subito reinvestiti per un top player.

Mandzukic lascia la Juve, Calciomercato: top player al suo posto?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il denaro derivante dalla sua cessione potrebbe essere reinvestito per finanziare l’acquisto di Paul Pogba, il cui ritorno in bianconero è ormai news di calciomercato Juventus da parecchio tempo. Al momento, però, non se n’è fatto nulla e, proprio per questo motivo, il ragazzo sembra essere preoccupato.

Staremo a vedere che cosa accadrà e, soprattutto, quali saranno le richieste della società di Corso Galileo Ferraris per lasciar partire Mandzukic, il cui cartellino era valutato fino a poco fa circa 12 milioni di euro.

