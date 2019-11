Bosnia Italia Probabili Formazioni: Mancini fa esperimenti

Le probabili formazioni di Bosnia Italia, partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei: Il CT Roberto Mancini prova alcuni esperimenti.

Ci saranno alcuni esperimenti, come è giusto che sia in questi casi, questa sera alle ore 20:45 nella sfida tra la Bosnia Erzegovina ed Italia. Roberto Mancini, che ha convocato alcuni calciatori per testarli, potrebbe provare alcune soluzioni che sicuramente saranno utili non solo per il presente ma anche e soprattutto per il futuro della formazione nazionale azzurra.

Bosnia Italia Probabili Formazioni: Tonani a centrocampo

Venendo alle probabili formazioni Bosnia Italia, ci saranno alcuni cambiamenti all’interno della formazione azzurra: nel 4-3-3 di Mancini, Donnarumma sarà tra i pali, Florenzi anche se non sta trovando spazio nella Roma agirà da terzino destro, con Bonucci ed Acerbi in mezzo ed Emerson a completare il reparto.

A centrocampo verrà provato Tonali accanto a Jorginho e Barella in una mediana molto giovane. In attacco invece Bernardeschi ed Insigne saranno gli esterni con Belotti punta centrale.

Tra i padroni di casa di Prosinecki, da segnalare, oltre ai ben conosciuti Pjanic e Dzeko, anche la presenza di Kolasinac dell’Arsenal.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct Prosinecki

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Roberto Mancini.

