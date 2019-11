Calciomercato Juventus, è tempo di rinnovo per i bianconeri

Calciomercato Juventus: in casa bianconera è tempo di rinnovo. Da Szczesny a Cuadrado: tutti i giocatori che potrebbero prolungare il contratto.

La sosta per le Nazionali in casa Juventus può diventare l’occasione per sciogliere alcuni nodi. Uno di questi può senza alcun dubbio esser rappresentato dalla questione rinnovi. Sono tanti i giocatori che potrebbero prolungare il loro contratto con i bianconeri nei prossimi mesi. Tra questi c’è Cuadrado, in scadenza nel prossimo giugno. Ma non solo il colombiano sembra esser vicino alla firma.

Calciomercato Juventus, quanti rinnovi per i bianconeri

Un altro giocatori che sarebbe a un passo dal rinnovo del suo contratto è Szczesny. Il polacco, in scadenza nel 2021, sembra esser destinato a rimanere a lungo alla Juventus. D’altronde la prestazione offerta con il Milan ha dimostrato tutto il suo valore e la sua importanza per la squadra piemontese.

Discorsi già avviati anche per Matuidi. Il francese, in scadenza la prossima estate, questo primo scorcio di stagione, ha dimostrato la sua duttilità. la sua personalità e la sua esperienza. Tutte caratteristiche imprescindibili e di fondamentale importanza. Invece è un po’ più complicata la situazione di Dybala e Higuain. I due argentini però si sono ripresi la scena e Sarri vorrà molto probabilmente puntare ancora su di loro.

