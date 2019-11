Calciomercato Juventus, per Tonali serve battere la concorrenza

La Juventus pensa sempre a Sandro Tonali. Per il centrocampista del Brescia il piano dei bianconeri è quello di anticipare la concorrenza.

Sandro Tonali è uno dei giocatori che la Juventus sta monitorando e seguendo con grande attenzione da molto tempo. Alla sua prima stagione in Serie A, il centrocampista del Brescia sta stupendo tutti per personalità e qualità. Ed è per questo che i bianconeri saranno con molta probabilità costretti a fare i conti con una nutrita concorrenza.

Calciomercato Juventus, ecco il piano per Tonali

Tonali è valutato circa 40 milioni di euro dal Brescia, squadra proprietaria del suo cartellino. Il prezzo però, visto il suo rendimento, sembra essere destinato a salire ancora. La Juventus punterebbe soprattutto sugli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore e potrebbe sbloccare la trattativa con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

I bianconeri vorrebbero evitare aste milionarie e anticipare la concorrenza. Su Tonali infatti si sarebbero mosse anche alcune squadre estere, in primis l’Atletico Madrid. Insomma, un affare complicato ma non impossibile. Paratici studia il piano e sogna il grande colpo per la prossima estate. D’altronde il centrocampo della Juventus ha bisogno di un innesto importante e di alto livello. E il nome sarebbe già stato individuato.

