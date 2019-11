Infortunio Kouamè, stagione finita per l’attaccante del Genoa?

Brutto infortunio Kouamè in Coppa d’Africa Under 23. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che il calciatore si sia procurato una lesione del legamento crociato del ginocchio. Al momento non c’è comunicato ufficiale visto che solo domani verranno effettuati gli esami strumentali a Genova. Il rischio per l’attaccante è che la stagione sia già finita.

