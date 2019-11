Infortunio Pjanic, ko per il bosniaco contro l’Italia

Infortunio Pjanic, ko per il bosniaco contro l’Italia

Paura in casa Juventus per l’infortunio Pjanic. Il centrocampista bosniaco è stato costretto a uscire nella seconda frazione di gioco contro l’Italia. Si tratta di un problema muscolare, ha infatti sentito pizzicare l’adduttore e quindi è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco.

Al momento non è chiaro e lecito sapere quale sia l’intensità del problema per il centrocampista che rimarrà fuori probabilmente al ritorno dalla sosta all’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta. Ovviamente c’è preoccupazione per l’uomo fondamentale nel centrocampo di Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK