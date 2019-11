Federico Chiesa alla Juve: si rinnova un duello di calciomercato con l’Inter che vorrebbero avere il figlio d’arte della Fiorentina a tutti i costi.

Il giocatore classe 1997 continua ad essere uno degli oggetti del desiderio più ambiti da tutta la Serie A e non solo: l’esterno della Fiorentina, dopo un’estate in cui di fatto è stato costretto dal nuovo presidente Rocco Commisso a rimanere tra le fila dei viola per onorare il proprio contratto, adesso potrebbe inaspettatamente partire, magari già a gennaio anche se sarà difficile. Le destinazioni saranno due possibilmente: da una parte la Juventus, dall’altra l’Inter. Il duello si rinnova.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: duello con l’Inter

Antonio Conte, lo sappiamo, è un grandissimo estimatore del ragazzo prodotto proprio del settore giovanile della Viola. Commisso, quindi, difficilmente potrebbe farlo rimanere “ancorato” in Toscana nella compagine gigliata dopo una stagione in cui la squadra continua a fare moltissima fatica.

Antonio Conte lo vorrebbe e lo vedrebbe a dir poco perfetto nel suo 3-5-2, largo sulla fascia oppure accanto a Lukaku, mentre Maurizio Sarri vorrebbe cercare di valorizzarlo o in qualità di trequartista oppure come seconda punta, dietro ad Higuain o Cristiano Ronaldo. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

