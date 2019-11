Gianluigi Donnarumma alla Juventus è un affare di calciomercato possibile, soprattutto se i bianconeri possono contare su un alleato importante.

La favola di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Milan potrebbe già finire in estate. La Juventus, infatti, è pronta all’assalto al portiere numero 99 di proprietà del Milan ed il motivo è molto semplice: i bianconeri vogliono avere il controllo su uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Inoltre, fattore non marginale, la Vecchia Signora può contare su un alleato molto importante: stiamo parlando del suo potente agente, Mino Raiola. Ora, però, bisognerà capire quale sarà il futuro di Szczesny.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: Raiola alleato

Staremo a vedere quale sarà il piano dei bianconeri che sicuramente attraverso Fabio Paratici e Pavel Nedved proveranno ad intavolare una trattativa già per la prossima estate, ma le basi verranno poste già quest’inverno, come è giusto che sia.

Non è un mistero, infatti, che Mino Raiola vorrebbe portare via dal club di Via Aldo Rossi il ragazzo per portarlo in un top club di altissimo livello, posizione che ormai i rossoneri ormai non ricoprono da parecchio tempo. E’ venuto il momento di prendere il volo?

