Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: cifre dell’affare

Sembra smuoversi qualcosa nell’affare che porterà Daniele Rugani. La Juventus ha fissato la cifra per il trasferimento: ora tocca a Pallotta accettare.

Daniele Rugani alla Roma è una trattativa di calciomercato Juventus che potrebbe già accendersi nella prossima sessione di gennaio. Il difensore centrale ex Empoli classe 1994 è ormai diventata la quarta scelta -su 5- tra le fila dei difensori centrali dei bianconeri e, per questo motivo, vorrebbe cercare a 25 anni di giocare una stagione da titolare in un club comunque importante come quello dei giallorossi. Fonseca può fargli compiere il salto di qualità? Le cifre dell’affare.

Rugani alla Roma, calciomercato Juventus: Pallotta apre alla trattativa

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus e Roma, sembra che la trattativa possa già partire a gennaio: Pallotta avrebbe già dato il benestare per far partire l’affare, ma molto dipenderà anche e soprattutto dalle cifre.

Base di partenza? 35 milioni di euro, a salire. Molto dipenderà dalla concorrenza che ci sarà per arrivare al ragazzo. United e Tottenham sono alla finestra.

