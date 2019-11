Abidal: “Ecco perché de Ligt ha scelto la Juventus”

Abidal, attuale dirigente del Barcellona, ha voluto spiegare perché de Ligt la scorsa estate ha preferito la Juventus ai catalani.

Un vero e proprio duello di mercato, senza alcuna esclusione di colpi. Può essere riassunto così quanto successo in estate tra Juventus e Barcellona nella corsa a de Ligt. I bianconeri l’hanno spuntata all’ultimo, ma i catalani ancora non hanno del tutto digerito lo smacco.

De Ligt, ecco perché ha scelto la Juventus

A confermare ciò sono state le parole di Abidal, dirigente degli spagnoli, a microfoni di ‘Sport’: “De Ligt non voleva venire al Barcellona. Ho avuto la forte sensazione che il giocatore abbia cambiato la sua visione e il suo modo di vedere le cose. L’olandese è un giocatore che voleva giocare e solamente giocare. Qui non c’è la certezza di avere il posto da titolare. Non so se nella sua testa avesse il desiderio di venire qui, però credo di no, perché poi è andato alla Juve“.

Insomma, parole fin troppo chiare quelle di Abidal. A scegliere quindi sarebbe stato de Ligt in persona. Gli scenari ora sembrano molto più chiari. La speranza è che il difensore riesca a trovare continuità con la maglia della Juventus, diventandone leader e pilastro.

